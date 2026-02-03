وزير الخارجية لنظيره البرتغالي: نتطلع لتنظيم بعثة تجارية برتغالية للقاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من باولو رانجل، وزير خارجية البرتغال، يوم الثلاثاء، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدًا الالتزام بمواصلة العمل لتطوير العلاقات بما يحقق المصلحة المشتركة، لاسيما مع مرور 50 عامًا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما نوه بضرورة استمرار وتيرة التعاون وعقد الجولة المقبلة للجنة المشتركة خلال العام الجاري لوضع الأسس المستقبلية للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتنظيم بعثة تجارية برتغالية إلى القاهرة لدفع العلاقات التجارية بين البلدين، والعمل على عقد النسخة الثانية من منتدى الشراكة من أجل الاستثمار في القاهرة. كما رحب بالتعاون القائم بين البلدين في مجال استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، جدد عبد العاطي الإشادة بقرار البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال شهر سبتمبر 2025، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلًا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد وزير الخارجية ضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد في المنطقة عبر تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع نطاق الأزمات ويصون أمن المنطقة واستقرارها، منوهًا بأهمية تهيئة الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران اتصالًا بالملف النووي الإيراني، بما يفضي إلى تسوية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.