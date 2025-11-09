المستشار محمد الشناوي لأعضاء النيابة الإدارية: أنتم صمام نزاهة انتخابات مجلس النواب 2025

وجّه المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رسالة إلى أعضاء الهيئة بمناسبة مشاركتهم في الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به أعضاء النيابة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وقال المستشار الشناوي في كلمته: إن الدولة تقف أمام خطوة جديدة في مسيرتها الديمقراطية، تتطلب من جميع القائمين على العملية الانتخابية الالتزام بأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على ضرورة تجسيد قيم الجدية والانضباط والنزاهة التي تميز عضو النيابة الإدارية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن أداء أعضاء النيابة الإدارية خلال العملية الانتخابية يجب أن يعكس ثقة الناخبين واطمئنانهم لضمان سلامة الإجراءات واحترام حق المواطنين في اختيار ممثليهم، بوصفه حقًا أصيلًا تكفله الدساتير والمواثيق الدولية.

وأكد الشناوي ثقته في وعي أعضاء النيابة بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، مشيرًا إلى توجيه مصر من خلال هذا الدور رسالة واضحة باحترام إرادة الشعب وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

واختتم كلمته بالدعاء بالتوفيق لأعضاء النيابة الإدارية، مؤكدًا أن مصر محفوظة بقيادتها وشعبها.