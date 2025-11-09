السعودية تعدم شخصين لإدانتهما بالتخطيط لشن هجمات على دور العبادة

قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، إنها أعدمت مواطنين اثنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية خططت لتنفيذ هجمات على دور العبادة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن «المواطنين أقدما على ارتكاب جرائم إرهابية، تمثلت باستهداف دور العبادة والمقار الأمنية ورجال الأمن، وحيازة الأسلحة وصناعة المتفجرات، والتستر على عددٍ من العناصر الإرهابية، وانضمامهما إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة».

وأوضحت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حُكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا.

وأضافت: «أصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق المواطنين الأحد، بمنطقة القصيم».

وأكدت الوزارة «حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن».

وحذرت في ختام بيانها «كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره».