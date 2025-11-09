أحمد سعد يتألق خلال حفل جماهيري ضخم على مسرح يايلا أرينا في ألمانيا

أحيا الفنان أحمد سعد، حفلا غنائيا كبيرا على مسرح يايلا أرينا بألمانيا، في ثاني محطات جولته الأوروبية، عقب حفله الناجح في العاصمة الفرنسية باريس قبل يومين.

وشهد الحفل، حضورا جماهيريا كثيفا من أبناء الجاليات العربية ومحبي الفنان، الذين احتشدوا منذ وقت مبكر لحضور الفعالية، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل الكبير.

وقدم أحمد سعد، مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور، منها "مكسرات"، و"تاني"، و"اليوم الحلو ده"، و"وسع وسع"، و"قادر أكمل" و"أنا مشيت"، وسط مؤثرات بصرية مبهرة وتجهيزات تقنية متقدمة أضافت طابعا خاصا على الحفل.

ويواصل أحمد سعد، جولته الغنائية الأوروبية خلال الأيام المقبلة، إذ يلتقي جمهوره في العاصمة البريطانية لندن يوم 13 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات تشمل عددا من المدن الأوروبية.