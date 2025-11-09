وفد أمريكي يبحث مع الرئيس اللبناني تمويل حزب الله والإجراءات المالية

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية في قصر بعبدا، برئاسة نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشئون مكافحة الإرهاب، سيباستيان جوركا.

وبحسب مصادر لقناة "العربية نت" الإخبارية أن الاجتماع تناول إجراءات لبنان لمكافحة تبييض الأموال، إضافة إلى مناقشة مسألة قطع تمويل حزب الله.

وأكد عون للوفد الأمريكي أن لبنان يطبق بصرامة الإجراءات القانونية لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة المخالفين.

وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل تعديل قانون السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على مشروع قانون "الفجوة المالية" لضبط الوضع المالي في البلاد.

وعن الجانب الأمني، أكد عون أن الجيش والأجهزة الأمنية تتعقب الخلايا الإرهابية وتعرض أفرادها للمحاسبة القضائية، لضمان استقرار جميع المناطق اللبنانية.

وبخصوص الجنوب اللبناني، شدد الرئيس على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة، وتطبيق القرار 1701، بما يسمح للجيش بالانتشار الكامل على الحدود وتفعيل خطة قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح.

وأوضح أن خيار التفاوض مع إسرائيل يظل مطروحا، شرط تحقيق مناخ مستقر ووقف الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن هذا الخيار يحظى بدعم الولايات المتحدة ودول أخرى.

من جانبهم، أكد الوفد الأمريكي استعداد بلاده لدعم لبنان في تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب، وتمكين الجيش والقوى الأمنية من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وإلغاء المظاهر المسلحة غير الشرعية.