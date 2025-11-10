فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان مراكش السينمائي الدولي عن مشاركة الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى في المسابقة الرسمية لدورته الثانية والعشرين، المقرر إقامتها في الفترة من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبل.

ويبدأ الفيلم رحلته العربية بعرضه الأول في الشرق الأوسط ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش، قبل أن يشارك في عدد من المهرجانات العربية خلال الفترة المقبلة.

وكان الفيلم قد انطلق عالميًا لأول مرة في مايو الماضي ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة "نظرة ما"، وشارك منذ ذلك الحين في أكثر من 35 مهرجانًا دوليًا حول العالم، من بينها مهرجانات هامبورج، ريو دي جانيرو، ومونبلييه، وحصد خمسة جوائز، كان آخرها الجائزة الكبرى من مهرجان موسترا فالنسيا في دورته الأربعين.

ويحمل الفيلم توقيع إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان.

تدور أحداث العمل حول عائشة، شابة سودانية تعمل في مجال الرعاية الصحية بالقاهرة، تواجه ضغوطًا معيشية ومشكلات مع مجموعة من البلطجية، وسط توترات بين المهاجرين الأفارقة، لتجد نفسها ممزقة بين أحلامها وواقعها القاسي، في رحلة درامية مليئة بالصراع النفسي والخيارات المستحيلة.

ويشارك في بطولة الفيلم بوليانا سيمون، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة، بينهم مغني الراب المصري زياد ظاظا، وعماد غنيم، وممدوح صالح. ويضم طاقم العمل الفني المونتير محمد ممدوح، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، ومصممة الأزياء نيرة الدهشوري، ومهندس الصوت مصطفى شعبان.