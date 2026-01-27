إحباط هجوم على سفارة إسرائيل في أذربيجان

أفادت القناة 12 العبرية، بأن أجهزة الأمن الأذربيجانية أحبطت هجومًا إرهابيًا لتنظيم «داعش» استهدف السفارة الإسرائيلية في باكو.

وأعلنت السلطات الأذربيجانية اليوم، أنها أحبطت محاولة هجوم إرهابي لاستهداف سفارة أجنبية في العاصمة باكو، لكن البيان لم يحدد أي سفارة كانت مستهدفة.

وبحسب البيان الصادر عن جهاز أمن الدولة في أذربيجان، أُلقي القبض على ثلاثة مواطنين في العشرينات من عمرهم، بتهمة العمل بتوجيه من فرع تنظيم داعش في أفغانستان، وذلك أثناء زيارتهم للمنطقة التي كان من المقرر أن يُنفذ فيها الهجوم.

وأوضح أن «المشتبه بهم الثلاثة تآمروا مع أعضاء في منظمة إرهابية، وحصلوا على أسلحة وذخائر، وخططوا لتنفيذ هجوم على سفارة أجنبية في المدينة».

وتأتي الحادثة بعد يوم من زيارة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى العاصمة باكو، لبحث سبل التعاون في مجالات عدة، بينها التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الآذرية، الاثنين، إن المباحثات بين الرئيس إلهام علييف وساعر ركزت على مسار الشراكة الثنائية التي تشهد تطورا مستمرا بين أذربيجان وإسرائيل في مختلف المجالات.

وأشار البيان إلى أن علييف وساعر ناقشا فرص التعاون في قطاعات الزراعة وإدارة الموارد المائية والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بحضور وزير الخارجية الآذري جيهون بيراموف، ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

وعقب اللقاء، قال ساعر إن إسرائيل تسعى إلى توطيد العلاقات الإستراتيجية مع أذربيجان، واصفا الرئيس علييف بأنه «قائد صاحب رؤية يقود أمته إلى إنجازات باهرة».

وأضاف الوزير الإسرائيلي، في منشور على منصة «إكس»، أنه وصل إلى باكو برفقة وفد اقتصادي رفيع يضم ممثلين عن شركات ومنظمات إسرائيلية من قطاعات مختلفة، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات: الطاقة والدفاع والمياه والزراعة والسياحة، مشيرا إلى أن العلاقات تعود بالفائدة الاقتصادية على الجانبين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الآذري، قال ساعر إن العلاقات الثنائية شهدت تطورا لافتا منذ افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل قبل ثلاث سنوات، مضيفا أن حجم التبادل التجاري ارتفع بنحو 50% خلال عامي 2024 و2025 ليصل إلى أكثر من 360 مليون دولار.

وأوضح ساعر أن عام 2025 شهد تسيير 20 رحلة جوية أسبوعيا بين الجانبين، وزار أذربيجان 60 ألف سائح إسرائيلي، معربًا عن اعتقاده أن العدد قابل للزيادة بنسبة كبيرة في 2026.

كما أكد رغبة إسرائيل في الاستثمار بأذربيجان وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن شركة النفط الحكومية الآذرية «سوكار» تملك 10% من حقل الغاز الإسرائيلي «تمار».

ودعا ساعر نظيره الآذري إلى زيارة إسرائيل في أقرب فرصة.