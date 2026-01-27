 مجلس النواب اللبناني يبدأ مناقشة وإقرار موازنة 2026 وسط احتجاجات - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 12:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

مجلس النواب اللبناني يبدأ مناقشة وإقرار موازنة 2026 وسط احتجاجات

بيروت (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:55 ص

بدأ مجلس النواب اللبناني، برئاسة نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2026.

وتمتدّ الجلسة ثلاثة أيام، حتى مساء بعد غد الخميس.

ونفّذ العسكريون المتقاعدون وتجمُّع روابط القطاع العام، بالتزامن مع انعقاد الجلسة، اعتصاما حاشدا أمام المجلس النيابي، احتجاجا على تجاهل حقوق موظّفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيّين والعسكريّين.

وأغلق العسكريون المتقاعدون طريقا في شمال لبنان، لبعض الوقت، بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على مشروع الموازنة.

ويطالب المحتجون بتصحيح رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وأجور المتعاقدين في القطاع العام، الإداريّ منه والتعليميّ.

وكان العسكريون المتقاعدون نصبوا خيما في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، ليل أمس، تمهيداً لمشاركتهم في الاعتصام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك