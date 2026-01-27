البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق، تسلم رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، طلبا من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة مجلس النواب اليوم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن «الحلبوسي، تسلم طلبا لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين».

وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي منتصف يناير الجاري، أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، استنادًا إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم ( 8 ) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحًا.

ولاحقًا، بتَّت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحًا.

وتضم قائمة المرشحين: الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف جمال رشيد، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين، الذي يُعد أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والنائب البرلماني مثنى أمين، ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي، والسياسي الكردي نزار محمد سعيد محمد كنجي، المعروف باسم نزار آميدي، وهو أبرز مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

كما تضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة العراقية: شوان حويز، وأحمد عبد الله، وحسين طه سنجاري، ونجم الدين نصر الله، وأسو فريدون، وسامان شالي، وآزاد مجيد، ورافع موسى، وسالم الساعدي، وصباح صالح، وعبد الله العلياوي، وإقبال حليوي، وسردار تايمز، وخالد صديق.