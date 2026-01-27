 شركة السكك الحديدية السويسرية تسجل نسبة قياسية جديدة للدقة في المواعيد 2025

أعلنت شركة السكك الحديدية السويسرية اليوم الثلاثاء أن قطاراتها حققت دقة في المواعيد بنسبة 1ر94%، مسجلة مستوى قياسي جديد العام الماضي، مقارنة بـ 2ر93% خلال عام 2024.

وقد تم تسجيل هذه النسبة القياسية على الرغم من مواقع البناء الكثيرة والفعاليات الضخمة، مثل مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية وبطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025، مما كان يتطلب تقديم خدمات خاصة.

وكان الأحد 28 ديسمبر الماضي اليوم الذي شهد أكثر دقة في مواعيد القطارات خلال العام الماضي، حيث وصلت 6ر98% من القطارات في موعدها، وهو ما يعني خلال ثلاث دقائق من الموعد المقرر.

وبالمقارنة، سجلت السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" نسبة دقة تقدر بـ 60% خلال عام 2025، على الرغم من أن تعريف الدقة في المواعيد بوصول القطار خلال ست دقائق من الموعد المقرر.

وأشارت السكك الحديدية السويسرية إلى أن الخدمات الدولية مازالت تمثل تحديا. وقالت "على وجه الخصوص، تصل القطارات من ألمانيا إلى سويسرا متأخرة، وهذا يؤثر على دقة المواعيد في دولتنا".