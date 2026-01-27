رئيس لجنة حكام الكاف يعلق على جدل المنشفة في نهائي أمم إفريقيا

علق أوليفييه سافاري، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على الجدل المثار حول المنشفة التي أثارت ضجة خلال نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال سافاري لقناة Canal+ Sport Afrique الفرنسية: "يجب أن تكون المنشفة بعيدة عن حارس المرمى لأنها قد تؤثر على مجريات اللعب. المنشفة ليست أداة لأي لاعب أو حارس، وعندما يحملها الحارس يجب أن يكون ذلك بروح رياضية. لكن إذا تسببت في جدل على أرض الملعب، يجب إبعادها عن الميدان".

وجاء تعليق سافاري بعد مشادة بين الحارس الثاني للمنتخب السنغالي يفان، ولاعب المنتخب المغربي إسماعيل الصيباري، أثناء النهائيات حول محاولة صيباري إبعاد المنشفة عن مرمى السنغال.

وتوّج المنتخب السنغالي بلقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على المغرب 1-0، في مباراة شهدت لحظات جدلية، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لصالح "أسود الأطلس".