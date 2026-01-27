مقتل شخص بقصف إسرائيل دراجة نارية جنوبي لبنان

قتل شخص، الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة باتوليه بقضاء صور جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة باتوليه أدت إلى سقوط شهيد (لم تحدد هويته)، نقل إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور".

وقبل ذلك بوقت قصير، قالت الوكالة: "جريح في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة باتوليه".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع "حزب الله" منذ أواخر نوفمبر 2024، بزعم استهداف "بنى إرهابية" تابعة للحزب، بينما تكشف المصادر الرسمية اللبنانية أن جل القتلى من المدنيين.

ومرارا دعا مسئولون لبنانيون إلى وقف الخروقات الإسرائيلية، وطالبوا بإلزام تل أبيب بتنفيذ بنود الاتفاق، بينما أكد حزب الله في أكثر من مناسبة الالتزام بالتهدئة، داعيا إلى الانسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان شنته على لبنان، بدأته في أكتوبر 2023، ثم حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

وتواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، ما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.