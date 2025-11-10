باكستان: قتل 20 مسلحا في منطقة حدودية مع أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني، في بيان اليوم الاثنين، أن قوات الأمن قتلت 20 مسلحا من حركة طالبان باكستان خلال مداهمات على مخابئ في المنطقة الشمالية الغربية المحاذية لأفغانستان، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

ووصف الجيش الباكستاني المسلحين القتلى بـ "الخوارج"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى حركة طالبان باكستان المحظورة، والتي تصنفها كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة منظمة إرهابية.

وأعلن الجيش مقتل 8 مسلحين أمس الأحد في شمال وزيرستان، التي كانت في السابق معقلا رئيسيا للحركة في إقليم خيبر باختونخوا، فضلا عن مقتل 12 آخرين في هجوم منفصل في منطقة دارا آدم خيل، في شمال غرب البلاد.

يأتي ذلك بعد انهيار الجولة الثالثة من محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان، التي استضافتها إسطنبول نهاية الأسبوع الماضي بوساطة من قطر وتركيا، حيث تبادل الجانبان اللوم في انهيار المفاوضات.

وكانت الاشتباكات الحدودية بين البلدين الشهر الماضي قد أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين من الجانبين.