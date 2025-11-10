الأمم المتحدة: من المؤسف عدم سماح إسرائيل للصحفيين الدوليين بالدخول إلى غزة لتغطية الحرب

تحدثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ميليسا فيلمنج، عن تقييمها للوضع الحالي في قطاع غزة ونظرتها إلى التغطية الإعلامية لما حدث هناك، قائلة إنه «من المؤسف عدم السماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة لتغطية الحرب».

وأضافت فيلمنج، في حوارها مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «كنا نطالب باستمرار إسرائيل في السماح بدخول الصحفيين الدوليين ولأنهم لم يُسمح لهم، كان على الصحفيين الفلسطينيين الشجعان أن يكونوا في الصفوف الأمامية وقد قُتل عدد كبير منهم، واضطر العديد من زملائي إلى أداء دور المراسل ودور المتحدث الرسمي وتزويد القنوات الإخبارية حول العالم بمقاطع الفيديو والصور حتى تظهر الحقيقة عما كنا نراه من دمار ومجازر ورعب وقصص إنسانية فردية عن المعاناة عن المعاناة».

وأشارت إلى جهود توثيق ما فعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن الأمم المتحدة أدانت في كل مرة يُقتل فيها صحفي، كما تطرقت إلى كيفية اتخاذ خطوات لمحاسبة مَن ارتكب الانتهاكات القانونية في غزة.

وأوضحت أنها تحدثت خلال الأسبوع الماضي، في مؤتمر حول الإفلات من العقاب عن الجرائم ضد الصحفيين وضرورة وضع حد لذلك، قائلة: «حضر المؤتمر العديد من الحكومات، وجميعها أدلت ببيانات قوية تؤكد أن الجرائم ضد الصحفيين يجب أن تتوقف وأنه لا بد من تحقيق العدالة بشأن تلك الجرائم».

وذكرت أنّ الصحفيين في الماضي كانوا يستطيعون ارتداء سترة مكتوب عليها «صحافة» في منطقة الحرب، ولم يكن أحد يجرؤ على لمسهم ولم يكن أي طرف مقاتل يقترب منهم، لكن الأمر الآن أصبح أشبه بأن تلك الكلمة باتت هدفا في حد ذاتها.