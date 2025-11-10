البابا تواضروس الثاني يستقبل كاثوليكوس كنيسة مالانكارا الهندية الأرثوذكسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، قداسة الكاثوليكوس مار باسيليوس مار توما ماتيوس كاثوليكوس كنيسة مالانكارا الهندية الأرثوذكسية، والوفد المرافق له.

ورحب البابا تواضروس الثاني بضيوفه، واصطحبهم في جولة بالمقر البابوي شملت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ومتحف الهدايا، قبل عقد جلسة مشتركة برئاسته وبحضور وفدي الكنيستين.

وخلال الجلسة، أكد قداسة البابا على أهمية بناء السلام من خلال المحبة والحكمة، مشيرًا إلى أن الله ينتظر نقاوة القلوب والكلام والعلاقات، واختتم بدعوة الجميع للصلاة ليمنحهم المسيح المزيد من المحبة والحكمة.

عقب اللقاء، قام الكاثوليكوس والوفد المرافق بجولة في الكاتدرائية المرقسية، والكنيسة البطرسية، ومزار القديس مرقس، ومزار القديس أثناسيوس الرسولي، واستمعوا لشرح حول تاريخ هذه المواقع.

وضم وفد كنيسة مالانكارا الهندية الأرثوذكسية: نيافة المطران مار أبراهام ستيفانوس مطران لندن، الأب أسوين زيفرين فرنانديز، الأب باچيو چونسون، والسيد چاكوب ماثيو.

في حين ضم وفد الكنيسة القبطية: الأنبا توماس مطران القوصية ومير، الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة، الراهب كيرلس المقاري، الدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس چوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا.