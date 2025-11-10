مصطفى كامل يتابع إجراءات دفن الفنان إسماعيل الليثي بالمنيا

رحل الفنان إسماعيل الليثي منذ قليل عن عالمنا داخل أحد مستشفيات المنيا، إثر إصابته في حادث سير أثناء عودته من عمله.

وأعطى الفنان مصطفى كامل، النقيب العام للمهن الموسيقية، تعليماته لفرع النقابة بالمنيا بتوفير كل الاحتياجات ومرافقة الجثمان إلى مثواه الأخير.

وكان مصطفى كامل قد أمضى أمس وقتًا طويلًا مع أسرة الفقيد في محاولة لنقل إسماعيل الليثي لاستكمال العلاج بالقاهرة، إلا أن الفريق الطبي رفض النقل نظرًا لحالته الصحية الحرجة.

وأعرب مصطفى كامل عن حزنه الشديد على فقدان الفنان الشاب، ووجه المسؤولين في فرع النقابة بالمنيا بسرعة إنهاء جميع إجراءات الدفن لتوديع الفقيد في كرامة.