وزير الأوقاف يشارك في ندوة فكرية بجامعة حلوان ضمن مباردة صحح مفاهيمك

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف في ندوة فكرية بجامعة حلوان، مساء اليوم الاثنين، ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي أطلقتها وزارة الأوقاف، بتوجيهات كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان وطلاب الجامعات المصرية.

وفي كلمته، وجه وزير الأوقاف الشكر لوزير التعليم العالي، وقيادات الوزارة، على ما يبذلونه من جهود حثيثة في دعم التعاون البنّاء بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي في مجال نشر الوعي وتصحيح المفاهيم.

كما استعرض الوزير نشأة المبادرة، موضحًا أنها بدأت بفكرة توعوية تستهدف نشر الفكر المستنير، ثم تطورت لتصبح مشروعًا وطنيًّا تتشارك فيه مؤسسات الدولة كافة، لتصبح اليوم مبادرة جامعة يتعاون فيها الوزراء جميعًا، وتلقى دعمًا مباشرًا من دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير الأوقاف أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تصحيح المفاهيم هو ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وصون وعيه من التشويش الفكري والمفاهيم المغلوطة.

كما أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع طلاب الجامعات، استمع خلاله إلى آرائهم واستفساراتهم، مؤكدًا أهمية دور الشباب في حمل رسالة الوعي، وأن مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ وعي مستنير يجمع بين العلم والإيمان والانتماء الوطني.

تأتي الندوة في إطار خطة التثقيف والتوعية الفكرية التي أعدتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ قادر على التمييز بين المفاهيم الصحيحة والمغلوطة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.