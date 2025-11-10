داروين نونيز يقترب من العودة لتدريبات الهلال بعد إصابته بالركبة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن موعد عودة داروين نونيز، مهاجم نادي الهلال السعودي، إلى التدريبات الجماعية بعد غيابه لفترة بسبب إصابة في الركبة.

ووفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، فإن الإسباني خوان خيمينيز، طبيب الهلال، أبلغ المدير الفني سيموني إنزاجي أن نونيز سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، التي تمتد حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيواصل برنامجه التأهيلي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التعافي الكامل والاستعداد للعودة إلى المشاركة مع الفريق.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح يوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، بينما يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر النصر صاحب 24 نقطة.