ترامب: كوبا في ورطة وعلى وشك الانهيار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن "كوبا في ورطة كبيرة وعلى وشك الانهيار من تلقاء نفسها".



AP

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوضع في كوبا خلال مقابلة مع البرنامج الإذاعي "ذا هيو هيويت شو".





وأضاف ترامب: "أعتقد أن كوبا على وشك الانهيار. كوبا في ورطة كبيرة. انظروا، لقد حصلت كوبا على كل أموالها مقابل الحماية، وكانوا بمثابة حماة".

وأشار إلى أن "الشعب الكوبي قوي وصلب، وشعب عظيم، وماركو يحمل في عروقه بعض الدماء الكوبية".

كما أوضح ترامب: "لا أعتقد أن هناك ضغطا أكبر يمكن ممارسته على البلاد من مجرد اقتحامها وتدميرها".



وفي وقت سابق، قال ترامب إنه من غير المرجح أن تكون هناك حاجة للتدخل العسكري الأمريكي في كوبا لأن البلاد تبدو آيلة للسقوط من تلقاء نفسها، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكوبي الذي كان يعتمد في جزء كبير منه على الدعم النفطي من فنزويلا بات اليوم "خاليا من أي دخل".

كما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قادة كوبا في أعقاب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أن واشنطن غير معجبة بالنظام الكوبي.

يذكر أن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز قد عبر مرارا عن تضامن بلاده الكامل مع فنزويلا، وأدان "أعمال القرصنة البحرية" التي نفذتها الولايات المتحدة قبالة السواحل الفنزويلية.