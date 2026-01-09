ترامب: الصين لن تجرؤ على مهاجمة تايون خلال وجودي في البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طالما يشغل منصبه في البيت الأبيض، فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يجرؤ على مهاجمة تايوان.



وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "ربما سيفعل (شي جين بينغ) ذلك (مهاجمة تايوان - المحرر) عندما يكون لدينا رئيس آخر، لكنني لا أعتقد أنه سيجرؤ على القيام بذلك وأنا رئيس للولايات المتحدة".



وأشار الرئيس الأمريكي أيضاً إلى أن نظيره الصيني سيقرر بنفسه ما سيفعله بشأن تايوان، لكن ترامب أكد أنه أخبر نظيره الصيني بأن استخدام القوة سيؤدي إلى استياء شديد في الولايات المتحدة.

في نوفمبر الماضي، صرح ترامب بأن الصين لن تتخذ أي إجراءات ضد تايوان، مشيرا إلى أن القيادة الصينية “تدرك تماما العواقب” التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية: “الرئيس الصيني شي جين بينغ يفهم ذلك، ويفهمه جيدا جدا”. وأضاف أن موضوع تايوان لم يطرح خلال حديثه مع شي، لكنه أكد أن بكين تدرك حدود التصعيد.



في وقت سابق، أكد المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني تشن بينهوا أن بكين تعتبر الإرسال المخطط له للأسلحة الأمريكية لتايبيه إشارة خاطئة للقوى الانفصالية في تايوان.

وقال: "نحن نعارض بشدة بيع الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية. من خلال مثل هذه الإجراءات، تقوض الولايات المتحدة بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية وترسل إشارة خاطئة خطيرة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال الجزيرة".

وأضاف: "نصر على التزام الولايات المتحدة بمبدأ "الصين الواحدة" وأحكام البيانات الصينية الأمريكية الثلاثة، وخاصة وثيقة 17 أغسطس 1982".