باحثون ألمان: نهر الراين يحمل آلاف الأطنان من النفايات سنوياً

حذر باحثون ألمان من أن نهر الراين مليء بنفايات تزيد بكثير عما كان يعتقد في السابق.

وأشارت دراسة نشرت يوم الخميس إلى أن ما يتراوح بين 3000 و4700 طن من القمامة تبلغ سنتيمترا واحدا بالطول على الأقل تطفو مارةً بمدينة كولونيا الألمانية كل عام.

وكتب باحثون من جامعتي بون وتوبنجن في مجلة "كوميونيكيشنز ساستينابيلتي" أن هذا الرقم أكبر بكثير من بعض التقديرات السابقة.

وقالت مديرة الدراسة لياندرا هامان من جامعة بون لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) إن هذا يعادل 53 ألف قطعة قمامة يوميا.

وأوضحت هامان، وهي عالمة أحياء، أن معظم النفايات في المحيطات تأتي من الأنهار. ومع ذلك، لم تكن هناك سوى دراسات قليلة جدا تم فيها جمع النفايات وقياسها بشكل فردي. وقد كانت الدراسة طويلة الأمد التي تُجرى حالياً في كولونيا معقدة بشكل خاص.