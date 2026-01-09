أوكرانيا: تعرض غرب البلاد لهجوم بصاروخ بلغت سرعته 13000 كم في الساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قيادة "الغرب" للقوات الجوية الأوكرانية أن مقاطعة لفوف في غرب البلاد تعرضت الليلة الماضية لهجوم بصاروخ باليستي بلغت سرعة تحليقه نحو 13 ألف كيلومتر في الساعة.



وأضافت القيادة في بيان لها أنه سيتم تحديد نوع الصاروخ بعد فحص مكوناته.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية مقاطع فيديو لما تزعم أنها سقوط صواريخ في مقاطعة لفوف، حيث تحولت بعدها السماء إلى اللون الأحمر.





وتحدثت تقارير عن استهداف المنطقة بصاروخ "أوريشنيك" الروسي، لا سيما أن المشهد كان شبيها بذلك الذي رافق استخدام أوريشنيك في دنيبروبيتروفسك عام 2024.