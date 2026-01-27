بنك جولدمان ساكس جروب يضم 7 شركاء جدد إلى لجنة الإدارة العليا

ضم بنك جولدمان ساكس جروب سبعة شركاء جدد إلى لجنة إدارته العليا، في خطوة توسع نطاق فريق صنع القرار الأعلى لديه إلى 46 شخصا، وتحدث تغييرا جذريا في نشاط إدارة الثروات.

شملت الترقيات جيمس رينولدز وفيفيك بانتوال، اللذين يشغلان منصب الرئيسين المشاركين العالميين للائتمان الخاص ضمن إدارة الأصول في جولدمان ساكس، وفقا لمذكرة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

كما سينضم جون مالوري ونيشي سوميا إلى اللجنة، وسيصبحان الرئيسان المشاركان العالميان لوحدة إدارة الثروات في البنك. وسيحلان في منصبيهما الجديدين، محل تاكر يورك، الذي عين رئيسا لإدارة الثروات العالمية، ولا يزال عضوًا في اللجنة العليا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن هذه الترقيات تضيف المزيد من الأشخاص من مجموعة إدارة الثروات والأصول في جولدمان ساكس إلى لجنة صنع القرار الرسمية العليا في البنك، والتي شهدت توسعا كبيرا في سلسلة من ترقيات كبار المديرين التنفيذيين في أوائل العام الماضي. ويسعى البنك جاهدا لتنمية وحدة إدارة الأصول التي تشرف على أصول بقيمة 3.6 تريليون دولار، وتشمل مجموعات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص، بالإضافة إلى الاستثمار العام.

كما تم تعيين مايكل براندماير، الرئيس العالمي وكبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة الاستثمار الخارجي، وكريستين أولسون، الرئيسة العالمية لـ بدائل إدارة الثروات، وجريجوري كالنون، ​​الرئيس المشارك العالمي لـ الاستثمار العام، في اللجنة العليا لبنك جولدمان ساكس.

وتؤدي هذه الخطوات، التي ترفع عدد أعضاء لجنة الإدارة العليا إلى 46 شخصا مع زيادة طفيفة في نسبة النساء في لجنة الإدارة العليا من 22% إلى 24%.

وقال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي إن البنك لا يزال أمامه الكثير ليفعله لتمكين المرأة في الشركة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رقى جولدمان ساكس أقل نسبة من النساء إلى منصب المدير الإداري منذ تولي سولمون رئاسته في عام 2018.