سائقو الشاحنات في البلقان يغلقون حدود الاتحاد الأوروبي احتجاجا على قيود الإقامة

بدأ سائقو الشاحنات من صربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية ومونتينجرو احتجاجات ضد قواعد الإقامة الصارمة في الاتحاد الأوروبي، من خلال إغلاق المعابر الحدودية.

وأفادت وسائل إعلام صربية بأنه منذ ظهر اليوم الاثنين، أوقف السائقون حركة الشحن عند حدود بلدانهم مع دول الجوار من أعضاء الاتحاد الأوروبي، المجر وكرواتيا وبلغاريا.

وتستهدف هذه الخطوة الاحتجاجية مفتوحة المدة معارضة التنفيذ الصارم للوائح الإقامة في الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أنه لا يُسمح لمواطني الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد بالبقاء داخل دول الاتحاد إلا لمدة 90 يوما فقط ضمن فترة 180 يوما.

ويقول سائقو الشاحنات، الذين يسافرون بشكل شبه يومي بين بلدانهم ودول الاتحاد الأوروبي، إن الامتثال لهذه القاعدة مستحيل عمليا بالنسبة لهم.