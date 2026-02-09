النائبة داليا السعدني: المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في الجمع بين الاستثمار والرسالة المجتمعية

قالت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصبحت لاعبًا رئيسيًا ومحوريًا في تشكيل الوعي المجتمعي وتوجيه الرأي العام المصري، من خلال ما تقدمه من محتوى إعلامي ودرامي يعكس قضايا المجتمع ويعزز القيم الوطنية.

وأكدت "السعدني"، في بيان اليوم الاثنين، أن الشركة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة التي تجمع بين هدف الاستثمار وتحقيق العائد الاقتصادي، وبين تقديم أعمال درامية وإعلامية تحمل رسالة هادفة وقضية مجتمعية واضحة، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في صناعة المحتوى المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت عضو لجنة الإعلام، إلى أن الأعمال الدرامية التي تنتجها الشركة المتحدة ساهمت في مناقشة العديد من الملفات الاجتماعية المهمة، مثل قضايا الأسرة والشباب والهوية الوطنية، إلى جانب إبراز نماذج إيجابية تعزز الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وشددت النائبة داليا السعدني، على أهمية استمرار دعم صناعة الإعلام الوطني، باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، داعية إلى مواصلة تطوير المحتوى بما يواكب تطورات العصر ويحافظ على الهوية الثقافية المصرية.



