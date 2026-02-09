فانس: ترامب وحده من يقرر الخطوط الحمراء في مفاوضات إيران

أكد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب هو من سيتولى رسم «الخطوط الحمراء» في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشددًا على أن القرار النهائي بشأن الملف الإيراني بيد الرئيس وحده.

وجاءت تصريحات فانس في رسالة اعتُبرت غير مباشرة إلى بنيامين نتنياهو، قبل زيارته المقررة إلى واشنطن الأربعاء المقبل، حيث أوضح أن ترامب يعتزم إجراء سلسلة من المناقشات مع أعضاء فريقه التفاوضي لتقييم الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة مع إيران، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

وشارك دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون في محادثات نهاية الأسبوع الماضي بهدف إتاحة فرصة جديدة للدبلوماسية، في ظل تزايد حشد القوات البحرية الأمريكية قرب إيران.

وتطالب إسرائيل بعدة مطالب خلال المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، من أبرزها نقل كل محتوى اليورانيوم المخصب خارج إيران، إلى جانب تحجيم ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية وتقليل مداها، مع التعهد بعدم دعم تنظيمات مسلحة في المنطقة.

وعجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي موعد زيارته إلى واشنطن، فبعد الاتفاق على إتمامها يوم 18 من الشهر الجاري، قدّمها إلى الأربعاء المقبل، فيما قالت مصادر مقربة منه إن السبب هو بحث ملف المفاوضات الإيرانية، والحرص على عدم تقديم واشنطن أي تنازلات لطهران.



