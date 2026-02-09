طارق عبد العزيز رئيسا للهيئة البرلمانية للوفد بالشيوخ بدلا من يمامة

رئيس الحزب السابق لـ «الشروق»: لا تعليق وأنا عضو بالحزب والرئيس السابق له

صرح مصدر بحزب الوفد بأن الهيئة العليا للحزب رفضت، في اجتماعها اليوم، استمرار الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب السابق وعضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، ووجهت له الشكر.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، طرح اسم طارق عبدالعزيز لتولي مهام رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد في مجلس الشيوخ، ووافقت الهيئة العليا على مقترح البدوي.

وتابع المصدر أنه تم الاستقرار على تعيين النائب محمد عبدالعليم داود رئيسًا للهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس النواب، لافتًا إلى أن هذين القرارين كان لا بد من عرضهما على الهيئة العليا.

وأردف المصدر أن الدكتور عبدالسند لم يحضر اجتماع الهيئة العليا اليوم، لعدم كونه عضوًا بها، إذ كان يحضر اجتماعاتها بصفته رئيسًا للحزب.

وأكد المصدر أن لائحة الحزب تنص على أن رئيس الحزب هو من يقترح اسم من يتولى رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي النواب والشيوخ، وفي حال رفضت الهيئة العليا أيًا منهما يكون لرئيس الحزب اختيار اسم آخر.

وأوضح المصدر أنه تم إرجاء مناقشة الموقف المالي لاجتماع لاحق، وهو الاجتماع القادم للهيئة العليا، مضيفًا أنه تم اتخاذ قرار بتعديل موعد الاجتماع الدوري للهيئة العليا ليصبح السبت الأول من كل شهر بدلًا من الاثنين، نظرًا لالتزامات أعضاء الهيئة العليا بوظائفهم وأشغالهم، تيسيرًا عليهم.

وأكد المصدر أنه سيصدر قرار رسمي بهذه القرارات بعد قليل عبر المركز الإعلامي.

وتواصلت «الشروق» مع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد السابق، بشأن رفض الهيئة العليا في اجتماعها اليوم، استمراره رئيسًا للهيئة البرلمانية للوفد في مجلس الشيوخ، ورد قائلًا: «لا تعليق».

وعن إمكانية استمراره في الحزب خلال الفترة المقبلة، قال يمامة لـ«الشروق»: «أنا عضو في الحزب والرئيس السابق له.. بس.. ودي ملهاش علاقة بدي».