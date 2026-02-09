تركيا: رغبة واشنطن وطهران في التفاوض مؤشر إيجابي للمنطقة

أكد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وإيران أبدتا رغبة في مواصلة التفاوض، معتبرًا أن ذلك يمثل مؤشرًا إيجابيًا.

وأضاف فيدان أن المنطقة لا تحتمل اندلاع حرب جديدة، مشددًا على ضرورة استخدام كل الإمكانات المتاحة لمنعها.

وأجرى وزير الخارجية التركي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي لبحث المفاوضات النووية غير المباشرة التي جرت مؤخرًا بين طهران وواشنطن في مسقط.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، نقلًا عن قناة «أ هابر» التركية، بأن الاتصال تناول مستجدات المسار التفاوضي والجهود الدبلوماسية الجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة عُقدت في مسقط في السادس من فبراير، بوساطة سلطنة عُمان.