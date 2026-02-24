الأمين العام للناتو يطالب بضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) باستمرار دعم التحالف لأوكرانيا، وذلك في الذكرى الرابعة لبدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وقال روته اليوم الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل " الناتو يقف مع أوكرانيا منذ البداية. نحن نقف معكم اليوم، وسنقف معكم لمواجهة التحديات المستقبلية".

وأضاف" من المهم أن تستمر أوكرانيا في الحصول على المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي تحتاجها".

وقال روته إن المساعدات العسكرية، بما فيها المساعدات الدفاعية " أساسية" ولكنه أضاف أن " أوكرانيا في حاجة إلى المزيد".

وأضاف" لأن التعهد بالمساعدة لا يعني انتهاء الحرب. أوكرانيا في حاجة للذخيرة اليوم وكل يوم حتى توقف حمام الدماء".

كما ناشد روته الحلفاء تقديم التزامات لتأمين السلام في أوكرانيا بمجرد توقف القتال.

وقال " عندما ينتهى القتال في النهاية، يجب أن يستمر السلام".

وأضاف" الأوكرانيون يستحقون سلاما دائما وعادلا. أمنهم أمننا. لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي في أوروبا بدون سلام حقيقي في أوكرانيا".