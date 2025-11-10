الوطنية للانتخابات: تعرض رئيس لجنة فرعية بالبحيرة لحالة إعياء مفاجئة ونقله للمستشفى

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن رئيس لجنة ٨ بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة أصيب بحالة إعياء مفاجئة أثناء تواجده باللجنة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف بنداري، في بث مباشر لمتابعة سير العملية الانتخابية مع رؤساء اللجان بالمحافظات، أن اللجنة العامة تواصلت مع رئيس اللجنة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له ونقله إلى المستشفى، وتتابع الهيئة حالته الصحية للاطمئنان عليه.

وبدأت لجان الاقتراع استقبال الناخبين صباح اليوم الاثنين، في 14 محافظة ضمن المرحلة الأولى، وهي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح".