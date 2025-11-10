الوطنية للانتخابات: بدء غلق اللجان الانتخابية بالمحافظات واستمرار العمل بعدد منها حتى الانتهاء من الناخبين المتواجدين

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الانتخابية بدأت في الغلق بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالداخل.

وأضاف بنداري خلال بث مباشر لمتابعة سير العملية الانتخابية مع رؤساء اللجان بالمحافظات، أن اللجان الانتخابية التي ما زال بها ناخبون سيستمر العمل بها حتى الانتهاء من كافة الناخبين المتواجدين قبل انتهاء فترة اليوم الانتخابي.

وأشار إلى وجود بعض الكثافات في عدد من اللجان بمحافظات البحيرة وأسوان وأسيوط، وهو ما سيدفع رؤساء اللجان للاستمرار حتى تمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وتبدأ لجان الاقتراع استقبال الناخبين صباح الاثنين في 14 محافظة ضمن المرحلة الأولى، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.



