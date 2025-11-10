الهيئة الوطنية للانتخابات: تعرض ناخب لتشنجات مفاجئة أثناء الإدلاء بصوته في بني سويف

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تعرض أحد الناخبين لحالة تشنجات مفاجئة أثناء الإدلاء بصوته في إحدى لجان محافظة بني سويف.

وأوضح رئيس اللجنة العامة ببني سويف، أنه أثناء عرضه لسير العملية الانتخابية في بث مباشر مع غرفة العمليات بالهيئة الوطنية لمتابعة سير العملية الانتخابية مع رؤساء اللجان بالمحافظات، أن الناخب محمد أحمد، أثناء الإدلاء بصوته في لجنة رقم ٨٦ بمركز العدوة بمحافظة بني سويف، تعرض لحالة تشنجات مفاجئة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وطالب "بنداري"، رئيس اللجنة العامة ببني سويف بضرورة متابعة الحالة الصحية للناخب والاستعلام عنها، وإرسال رقم هاتفه إلى الغرفة للاطمئنان على حالته من قبل مجلس إدارة الهيئة.

وبدأت لجان الاقتراع استقبال الناخبين، صباح اليوم الاثنين، في 14 محافظة ضمن المرحلة الأولى، وهي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح".



