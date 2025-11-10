عرض قطري ضخم لروبرتو مانشيني لقيادة السد بعد إقالة سانشيز

تلقى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، عرضًا مغريًا للعودة إلى التدريب في المنطقة العربية، تحديدًا لتولي قيادة نادي السد القطري.

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، دخل السد في مفاوضات مكثفة مع مانشيني لإقناعه بقيادة الفريق، ورفع النادي عرضه المالي لإتمام الصفقة، مع استمرار المباحثات بين الطرفين.

ويأتي هذا العرض بعد رحيل المدرب الإسباني المؤقت سيرجيو أليجري عن تدريب السد، بعد إقالة مواطنه فيليكس سانشيز نتيجة تراجع نتائج الفريق، الذي يحتل حاليًا المركز السادس في ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الغرافة.

ويملك مانشيني، البالغ من العمر 60 عامًا، مسيرة تدريبية حافلة، شملت أندية فيورنتينا، لاتسيو، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، غلطة سراي وزينيت سان بطرسبورغ، إلى جانب قيادته للمنتخب الإيطالي والسعودي خلال الفترة من أغسطس 2023 حتى أكتوبر 2024.

وكان مانشيني قد رفض عدة عروض إيطالية مؤخرًا، مفضلًا الانتظار قبل اتخاذ أي قرار جديد في مسيرته التدريبية.