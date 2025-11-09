الكنيسة البروتستانتية بألمانيا تدافع عن قسيسة باركت العلاقة العاطفية بين 4 رجال

دافعت الكنيسة البروتستانتية في العاصمة الألمانية برلين عن قسيسةٍ أثارت ضجة إعلامية بعد أن باركت علاقة عاطفية بين 4 رجال.

وقالت الكنيسة البروتستانتية لمنطقة برلين وبراندنبورج وسيليزيا العليا في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن القسيسة تعرّضت خلال الأيام الماضية لهجمات عدائية شديدة على شبكات التواصل.

وأضافت الكنيسة في البيان: "نحن مصدومون من حجم الكراهية التي تعرضت لها. نقف إلى جانبها وندين هذه التعديات بأشد العبارات. كما نقف إلى جانب كل من يتعرضون لمثل هذه الأعمال العدائية".

وأكدت الكنيسة في تعليقها على القضية أن ما حدث لم يكن حفل زفاف.

وكانت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" نشرت تقريرًا عن المراسم التي أقيمت في الصيف ضمن مهرجان عارض خاص بمباركة الزفاف، حيث كانت القسيسة أمام أربعة رجال طلبوا منها أن تبارك علاقتهم، بحسب ما صرحت به القسيسة للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن القسيسة قولها: "كان من الواضح من الوهلة الأولى أن هناك بينهم قدرًا كبيرًا من الحب. لهذا السبب سرعان ما اتفقنا في الفريق على أنه ما عسى أن يعترض عليه الرب لمجرد أنهم أربعة وليسوا اثنين".

وأوضحت القسيسة أيضًا أن الرجال لم يكن بمقدورهم تسجيل الزفاف في سجل الكنيسة، لأن ذلك يتطلب زواجًا مدنيًا مسبقًا.

يذكر أن العلاقات العاطفية بين عدة أشخاص مسموح بها قانونا في ألمانيا، لكن الزواج المدني بين عدة أشخاص غير مسموح به.

وأصدرت الكنيسة مجددًا "توضيحًا حول النقاش العام بشأن ما يسمى بـ الزفاف المتعدد"، وذكرت الكنيسة أن الحفل الذي أقيم في حي كرويتسبرج ببرلين لم يكن زفافًا كنسيًا ولا زفافًا مدنيًا.

من جانبه، قال الأسقف كريستيان شتيبلاين موضحًا:" الكنيسة البروتستانتية لمنطقة برلين وبراندنبورج وسيليزيا العليا لا تجري مراسم زواج إلا للأزواج الذين أتمّوا زواجهم المدني مسبقًا. الاتهامات المتعلقة بتعدد الزيجات في هذا السياق لا أساس لها من الصحة".

وفي ذات السياق، أكدت رئيسة الكنيسة كريستينا ماريا باميل:" مراسم الزواج الإنجيلي تبارك زواج شخصين متحابين".