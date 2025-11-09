أمريكا: تخفيض عدد الرحلات الجوية جراء الإغلاق الحكومي يضغط على سلسلة التوريد

يتوقع أن يؤدي إعلان إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية خفض بنسبة 10% من الطاقة التشغيلية للرحلات الجوية في 40 مطارا رئيسيا بالولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على الشحن الجوي مع اقتراب ذروة موسم العطلات.

وتضم قائمة المطارات التي ستخفض طاقتها الاستيعابية العديد من المطارات التي تحتوي على مراكز رئيسية لتوزيع الطرود – حيث تمتلك شركة فيديكس مراكز رئيسية في مطاري إنديانابوليس وممفيس بولاية تينيسي. ويقع أكبر مركز لشركة يو بي إس، وهو وورلدبورت، في لويزفيل بولاية كنتاكي، موقع حادث تحطم طائرة الشحن المميت الذي وقع هذا الأسبوع.

وفي غضون ذلك، أعلنت شركتا يو بي إس وفيدكس مساء أمس الأول الجمعة عن إيقاف أساطيلهما من طائرات ماكدونيل دوجلاس إم دي-11 "من منطلق الحرص الشديد" عقب حادث التحطم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا، بينهم الطيارون الثلاثة على متن الطائرة إم دي-11 المتجهة إلى هونولولو.

وقالت الشركتان إن طائرات إم دي-11 تشكل نحو 9% من أسطول شركة يو بي إس وحوالي 4% من أسطول شركة فيدكس.

وقالت شركات الخدمات اللوجستية إنه لا يتوقع أن يواجه المستهلكون تأخيرات في استلام طرودهم نتيجة تقليص الرحلات الجوية – على الأقل في الوقت الحالي.

لكن تقليص الرحلات الجوية يضع ضغوطا على سلسلة التوريد مع اقتراب موسم التسوق المهم للغاية أثناء العطلات.