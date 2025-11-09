الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي

رفضت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية ضد قوارب تدعي أنها تحمل مخدرات في البحر الكاريبي.

جاء ذلك في حديثها لصحفيين، الأحد، قبيل عقد قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في كولومبيا.

ولدى سؤالها عن الهجوم الأمريكي على قارب يُزعم أنه يحمل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي و"تحييد" 3 أشخاص، أجابت كالاس بأن موقف الاتحاد الأوروبي من استخدام القوة واضح تماما.

وقالت: "لا يمكن استخدام القوة إلا للدفاع عن النفس أو بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي".

وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقتضي زيادة استخدام الجيش لمكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الخميس، مقتل 3 أشخاص في هجوم أمريكي على قارب ادعى أنه كان ينقل مخدرات في البحر الكاريبي.