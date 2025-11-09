مقتل 7 مهاجرين من ميانمار وإنقاذ 13 بعد انقلاب قارب قرب ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 7 مهاجرين من ميانمار، وتمكنت من إنقاذ 13 آخرين، إثر انقلاب قارب كان يقل عشرات الأشخاص.

وقال الأميرال روملي مصطفى من الهيئة البحرية الماليزية: "استنادا إلى تحقيقات أولية، أبحر القارب من بلدة بوثيداونج في ولاية راخين بميانمار، وعلى متنه نحو 300 شخص".

وأوضحت الشرطة والهيئة البحرية أن الركاب يعتقد أنهم تم تقسيمهم على ثلاثة قوارب أصغر عند اقترابهم من السواحل الماليزية.

ويرجح أن أحد هذه القوارب غرق قرب جزيرة تاروتاو في جنوب تايلاند يوم الخميس، فيما انجرف بعض الضحايا إلى جزيرة لانكاوي السياحية في شمال ماليزيا، بحسب السلطات.

ولم يعرف بعد التوقيت الدقيق أو الموقع المحدد للحادث، كما لا تزال مصائر القاربين الآخرين مجهولة، وفقا للمسؤولين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد شرطة ولاية قدح، عدلي أبو شاه، قوله إن بعض الناجين من طائفة الروهينجا المسلمة، التي تتعرض للاضطهاد منذ عقود في ميانمار.

من جانبه، حذر روملي في بيان من تصاعد نشاط شبكات التهريب العابرة للحدود، التي تستغل المهاجرين عبر طرق بحرية محفوفة بالمخاطر.