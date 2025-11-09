واشنطن بوست: تهديد ترامب لنيجيريا يثير قلق القادة العسكريين الأمريكيين في إفريقيا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا في نيجيريا أثار قلق المسئولين العسكريين الأمريكيين في إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن تهديد ترامب جاء نتيجة لحملة ضغط استمرت عدة أشهر قادها السيناتور الجمهوري تيد كروز وعدد من القادة الإنجيليين الأمريكيين، لصالح المسيحيين في نيجيريا.

وكان ترامب قد هدد في الأول من الشهر الجاري عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" باتخاذ إجراءات عسكرية ضد نيجيريا، وقطع المساعدات عن حكومتها، مبررا ذلك بأن "الحكومة النيجيرية تسمح بقتل المسيحيين الأبرياء على يد الإرهابيين".

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لواشنطن بوست فإن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ترفض تهديد ترامب، موضحة أن لديها أولويات أخرى.

بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تفتقر لمعلومات مخابراتية كافية في هذه المنطقة، ما يقلل من حجم تأثير الضربة إذا حدثت.

وقال مسئول أمريكي إن "ما حدث يعد مثالا على قضية معقدة جرى تجريدها من تعقيدها"، مشيرا إلى أن "الصراع في نيجيريا لا يجب اختزاله لأسباب دينية وطائفية فقط".

وحذر محللين نيجيريين وغربيين من خطورة التقدير الخاطئ من قبل إدارة ترامب تجاه الأوضاع في نيجيريا، موضحين أن "عدد سكان نيجيريا يبلغ 230 مليون نسمة، ينقسمون تقريبا بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين. وبينما استهدف العنف أحيانا المسيحيين، إلا أنه أثر أيضا بشدة على المسلمين".

وبحسب "واشنطن بوست"، تنتشر حالة انعدام الأمن على نطاق واسع في نيجيريا، مع تمرد للإسلاميين في الشمال الشرقي، وازدياد أنشطة قطاع الطرق في الشمال الغربي، وصراعات بين المزارعين والرعاة في وسط البلاد.

وأوضح محللون أن العنف غالبا ما لا يرتبط بالدين، بل بخلافات على الأراضي وشكاوى محلية أخرى.

وأضاف خمسة خبراء إقليميين أنه من غير الدقيق القول إن السلطات في أبوجا تسمح بقتل المسيحيين، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في معالجة العنف الديني بالشكل الكافي.