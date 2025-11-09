الهند: السكك الحديدية تعتزم إقامة صالات ركاب ضخمة بمحطات في 20 مدينة لمضاعفة القدرات التشغيلية للقطارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم وزارة السكك الحديدية الهندية إقامة صالات ركاب ضخمة بمحطات في 20 مدينة بأنحاء البلاد، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية للقطارات.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان انسيابية أكبر في حركة القطارات، ولا سيما خلال فترات الاحتفالات ومواسم ذروة السفر مثل موسمي الشتاء والصيف، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إنديان إكسبرس".

ومن المقرر أن يتم إقامة هذه "الصالات الضخمة للركاب" في 20 مدينة مختارة تشهد طلبا مرتفعا على القطارات القادمة والمغادرة على حد سواء.

ومن المقرر إقامة هذه الصالات في محطات رئيسية بالمدن الكبرى مثل نيودلهي ومومباي وتشيناي وكولكاتا وأحمد أباد.