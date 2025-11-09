3 قتلى و15 مصابا جراء موجة مد عاتية في جزر الكناري الإسبانية

لقي 3 أشخاص حتفهم في جزر الكناري الإسبانية بعدما جرفتهم أمواج قوية إلى مياه المحيط الأطلسي خلال موجة مد عاتية، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأحد.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن 15 شخصا آخرين أُصيبوا في 4 حوادث منفصلة على سواحل جزيرة تينيريفه يوم السبت.

وذكرت الخدمات أن رجلا وامرأة لقيا حتفهما وأصيب عدد من الأشخاص بعد أن سحبتهم الأمواج القوية إلى البحر في بلديات لا جوانتشا وبويرتو دي لا كروث وسانتا كروث دي تينيريفه، فيما عثر على رجل ثالث ميتا طافيا في البحر قرب أحد شواطئ بلدية جراناديا.

وكانت السلطات قد حذرت السكان من موجة مد ورياحٍ قوية، ونصحتهم بعدم السير في الممرات الساحلية وتجنب تعريض أنفسهم للخطر من خلال التقاط الصور ومقاطع الفيديو للأمواج العاتية.