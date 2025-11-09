مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم بالمريوطية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح متفرقة بالجسد، فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية "موتوسيكل" أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود ضحايا بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية "موتوسيكل"، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخر، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.