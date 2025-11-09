أحمد الشرع والشيباني يلعبان كرة السلة مع قيادات عسكرية أمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بحسب فيديو نشره وزير خارجية سوريا خلال أول زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ 79 عاما

نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، مقطعا مصورا يظهر فيه هو والرئيس أحمد الشرع وهما يلعبان كرة السلة مع قيادات عسكرية أمريكية رفيعة.

الشيباني نشر الفيديو عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، خلال زيارة الشرع لواشنطن، وهي الأولى لرئيس سوري منذ 79 عاما.

ويظهر في الفيديو الشرع والشيباني وهما يسددان الكرة برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، وقائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" العميد كيفين لامبرت.

وأعادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية نشر المقطع على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وعلقت القناة عليه قائلة: "لقطات نشرها الوزير الشيباني على حسابه في إنستغرام.. الرئيس الشرع يتبادل رميات السلة مع قادة في القيادة المركزية الأمريكية".

ولم يشر الشيباني إلى تاريخ ومكان تصوير مقطع الفيديو.

والثلاثاء الماضي، أعلنت متحدثة البيت الأبيض كارولين لافيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الشرع في البيت الأبيض الاثنين.

واعتبرت أن ترامب اتخذ "خطوة تاريخية" بقراره رفع العقوبات عن سوريا، والإدارة أحرزت تقدما كبيرا في هذه المسألة.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب والشرع قضايا ثنائية وإقليمية، في مقدمتها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية دعمها إلغاء الكونغرس "قانون قيصر" الذي يتضمن عقوبات ضد سوريا.

وتعد زيارة الشرع إلى واشنطن الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1946.