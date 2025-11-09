 القسام تعلن تسليم جثة الضابط هدار جولدن الساعة الثانية مساء بتوقيت غزة - بوابة الشروق
القسام تعلن تسليم جثة الضابط هدار جولدن الساعة الثانية مساء بتوقيت غزة


نشر في: الأحد 9 نوفمبر 2025 - 11:02 ص | آخر تحديث: الأحد 9 نوفمبر 2025 - 11:08 ص

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، صباح الأحد، أنها ستسلم جثة الضابط هدار جولدن، الساعة الثانية مساء بتوقيت غزة.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستسلم كتائب القسام جثة الضابط هدار جولدن، التي تم العثور عليها ظهر أمس، في مسار أحد الأنفاق بمخيم يبنا في مدينة، رفح جنوب القطاع عند الساعة 2 مساء بتوقيت غزة».

وأمس السبت، أكد مصدر قيادي في كتائب القسام، انتشال جثة الضابط الإسرائيلي الأسير هدار جولدن من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المصدر لقناة «الجزيرة» إن الكتائب تمكنت من انتشال جثامين 6 شهداء من مكان انتشال جثة هدار.

يأتي ذلك في ظل استمرار القسام تسليم جثث أسرى الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يتبق في قطاع غزة سوى 5 جثث أسرى إسرائيليين تواصل كتائب القسام جهود البحث عنهم رغم العراقيل الإسرائيلية.

