النيجر: اطلاق نار كثيف وانفجارات جراء هجوم على قاعدة جوية في العاصمة

هاجم مسلحون قاعدة لقوات النيجر الجوية في العاصمة خلال ليل الأربعاء وحتى صباح الخميس، مما أدى إلى وقوع انفجارات مدوية وإطلاق نار كثيف، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الحكومية في وقت متأخر من يوم الخميس.

وقال التلفزيون الحكومي في النيجر إن المسلحين الذين كانوا يستقلون دراجات نارية اقتحموا القاعدة الجوية الواقعة داخل مباني مطار ديوري هاماني الدولي، لكن قوات الأمن صدتهم، في أحدث حلقة من سلسلة العنف في البلاد التي تعاني من الصراعات.

وأضاف التلفزيون الحكومي أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم بينما قتل 20 من المهاجمين واعتقل 11 آخرون عقب استجابة سريعة من الجو والبر. وذكر أن معظم المهاجمين المعتقلين أصيبوا بجروح.

واظهرت مقاطع فيديو يبدو أنها من مكان الحادث دوي انفجارات قوية وتوهج السماء في أعقاب الانفجارات التي بدأت حوالي منتصف الليل واستمرت نحو ساعتين في منطقة مطار ديوري هاماني الدولي.

وكان سكان ومحللون قد صرحوا لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) بأن الحادث يشتبه في أنه هجوم شنته جماعات مسلحة.

ووفقا لأولف ليسينج، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، فمن المرجح أن المهاجمين كانوا يستهدفون المسيرات في قاعدة القوات الجوية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيجر حصلت مؤخرا على عدة مسيرات تركية لتعزيز قتالها ضد المسلحين الجهاديين.

وقال ليسينج: "لقد أصبحت المسيرات مغيرا لقواعد اللعبة بالنسبة لكلا الجانبين - الجيش والجهاديين - لذا أراد المهاجمون القضاء على أحدث شحنات الأسلحة التركية".

وبحلول صباح يوم الخميس، عاد الهدوء إلى المدينة، مع انتشار أمني كثيف على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المطار.