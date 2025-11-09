هيئة البث العبرية: ويتكوف وكوشنر يزوران إسرائيل غدا لبحث أزمة العالقين في رفح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة البث العبرية، إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، يصلان غدًا في زيارة إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن «ويتكوف وكوشنر يزوران إسرائيل غدًا، لبحث أزمة العالقين في رفح والتقدم في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

פרסום ראשון: השליחים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר צפויים להגיע מחר לישראל @shemeshmicha — כאן חדשות (@kann_news) November 9, 2025

وحمّلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاحتلال المسئولية الكاملة عن الالتحام مع عناصرها في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته.

وقالت في بيان لها، صباح اليوم: «على الاحتلال أن يعلم أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو».

من جانبه، أفاد مصدر أمني إسرائيلي للقناة 12 العبرية، بأن حوالي 100 مقاتل من حماس لا يزالون في النفق المتفرع بحي الجنينة برفح.

وزعم المصدر نفسه، أن الجيش كان على علم بوجود النفق ودخله لكنه لم يُكمل مسحه وتدميره.

وبحسب زعم المصدر فقد استعد المسلحون مسبقًا لإقامة طويلة في شبكة أنفاق الجنينة، وجهزوا الطعام والماء لهذا الغرض.