قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الأحزاب السياسية تلعب دورًا أساسيًا في استقرار الدولة المصرية، ومواجهة الشائعات، موضحًا أنها المسئولة عن إعداد النخب السياسية، ورفع وعي المواطنين بأدوارهم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الأحزاب مسئولة عن توعية المواطنين بأهمية البرلمان المصري، خصوصًا في المرحلة الحالية، وأهمية اختيارهم وآثره على الوطن.

ودعا المصريين في الداخل خصوصًا أبناء الطبقة المتوسطة، للمشاركة في انتخابات النواب، لإخراج برلمان حقيقي معبر عن مختلف التوجهات السياسية.

وأشاد بكثافة مشاركة الجالية المصرية في الخارج في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، تعبيرًا عن وطنيتهم واهتمامهم بأحداث الشأن الداخلي، مؤكدًا أن نسب مشاركتهم مشرفة دائمًا.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ستبدأ يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج الرسمية للمرحلة يوم 18 نوفمبر، ويُفتح باب الطعون لمدة 48 ساعة قبل جولة الإعادة المقررة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، مع إعلان النتائج النهائية للمرحلة يوم 11 ديسمبر.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة مثل القاهرة والقليوبية والدقهلية، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، يليها الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر، فيما يُجرى التصويت في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن النتائج الرسمية يوم 2 ديسمبر. تجرى جولة الإعادة من 15 إلى 18 ديسمبر، مع إعلان النتائج النهائية يوم 25 ديسمبر، وتتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل لضمان الشفافية والنزاهة.