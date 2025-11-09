قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشراكة الاستثمارية التي وُقعت مؤخرًا مع شركة «الديار» القطرية لتطوير منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي، صفقة «مربحة للطرفين».

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» أن الصفقة ستعود بمكاسب بمليارات الدولارات على مصر والمستثمر على حد سواء، قائلا: «إحنا بنعمل أفضل شغل استثمارات في المنطقة، مفيش حد هيجيلك يدفع مليارات الدولارات إلا هو كسبان وإحنا كسبانين، إحنا الاثنين كسبانين».

وأشار إلى أن شركة «الديار القطرية»، المملوكة للصندوق السيادي القطري، من الشركات الناجحة التي تعمل في مصر منذ ما يقرب من 20 عامًا؛ وليست جديدة على السوق المصرية.

وشدد أن الصندوق السيادي القطري لا يستثمر إلا في أماكن يثق تمامًا في جدواها، متابعا: «المنطقة تبعد 10 إلى 15 كيلو تقريبًا من مطروح، إيه علم الروم محدش عارفها كده! لكن بينها وبين رأس الحكمة حوالي كام كيلو، العين كلها رايحة على هناك، من أول العلمين الجديدة حتى مطروح، علشان كده لما أنت تقول أنا هبيع في الحتة دي بكذا يبقى بكذا».

وأشاد بجمال شواطئها التي تفوق في جمالها ورمالها الناعمة شواطئ «الريفييرا»، قائلا: «كنا بنروح مطروح وبنمشي على الحتة دي ما فيهاش ولا حاجة، مفيش شواطئ ورمال أجمل من كده، أحسن من ريفييرا، أنا رحت ريفييرا، يا دوب متر، لكن أنت بتتكلم على شواطئ إيه، تشوف الشواطئ وتدخل والمياه حاجة يعني فيروز، ورملة ناعمة ما فيهاش زلطة، حاجة جميلة جدًا».

وأضاف أن خزينة البنك المركزي ستستقبل مبلغ 3.5 مليار دولار نقدًا خلال شهر واحد فقط من الآن، مختتما:« مفيش خسائر، كسبانين مليارات الدولارات، اللي كان ثمنها بكلام فارغ يعني».