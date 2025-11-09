حفل قاعة مشاهير روك آند رول يفتتح بتكريم سلاي ستون

قاد ستيفي وندر تكريما صاخبا ومبهرا للموسيقي الراحل سلاي ستون في افتتاح حفل قاعة مشاهير الروك آند رول.

وانضم إلى وندر ليل السبت كويستلوف، وليون توماس، وماكسويل، وبِيك، وفليا من فرقة رد هوت تشيلي بيبرز لتقديم عروض حماسية لأغاني فرقة "سلاي آند ذا فاميلي ستون" الناجحة: "دانس تو ذا ميوزيك"، و"إيفري داي بيبول"، و"ثانك يو". وانضمت إليهم جينيفر هدسون لتقديم أغنية "هاير".

وتوفي ستون، الذي تم إدخاله القاعة عام 1993، في التاسع من يونيو الماضي. كما سيحظى برايان ويلسون، الذي توفي بعد ستون بيومين، بتكريم من إلتون جون في الحفل الذي يقام في مسرح بيكوك في لوس أنجليس.

ويعود حفل هذا العام إلى لوس أنجليس في دورة المدينة التي تستمر ثلاث سنوات بالتناوب مع نيويورك وكليفلاند، مقر القاعة نفسها.

ويمكن للمعجبين في المنازل مشاهدة الحفل الذي يستمر خمس ساعات في بث مباشر على ديزني+، وهو تطور جديد بدأ منذ عام 2023.

