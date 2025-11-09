إغلاق الحكومة الأمريكية يدخل يومه الأربعين

دخل إغلاق الحكومة الأمريكية يومه الأربعين اليوم الأحد، حتى مع استمرار بقاء أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل جلسة شاقة في عطلة نهاية الأسبوع على أمل إيجاد نهاية لصراع التمويل الذي عطل الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، وهدد المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، وتسبب في عدم دفع رواتب الموظفين الاتحاديين.

ولم يظهر مجلس الشيوخ حتى الآن سوى القليل من علامات التقدم خلال عطلة نهاية أسبوع التي يمكن أن تكون حاسمة في معركة الإغلاق. ويأمل القادة الجمهوريون في إجراء تصويتات على حزمة جديدة من مشاريع القوانين التي من شأنها إعادة فتح الحكومة حتى يناير المقبل مع الموافقة أيضا على تمويل لمدة عام كامل لعدة أجزاء من الحكومة. لكن الدعم الديمقراطي اللازم لهذا الجهد لايزال بعيد المنال.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الجمهوري من ساوث داكوتا، يوم السبت: "يفصلنا حفنة من الأصوات فقط" من تمرير مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة.