سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- 2.454 تريليون جنیه زيادة في حجم السیولة المحلیة لدى القطاع المصرفي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع النقد المصدر والمتداول ليسجل 1.506 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.451 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه.

وسجل النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 8.31% بنهاية يونيو مقابل 8% بنهاية مايو السابق عليه.

وسجل النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي نحو 1.507 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفي بنحو 2.454 تريليون جنیه في الفترة من يوليو 2024 ليونيو 2025، لتصل إلى نحو 13.072 تريليون جنیه، بمعدل نمو قدره 22.3%.

أوضح المركزي، في نشرته الشهرية الصادرة حديثا، أن هذه الـزیــادة جاءت نتيجة لارتفاع أشـبــاه الـنـقــود بمقدار 1.769 تريليون جنیه، بمعدل 22.3%، والمعروض النقدي بنحو 685.2 ملیار جنیه بمعدل 25.4%.

أشار إلى أن الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 1.205 تريليون جنیـه بمعدل 22.4%، والودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 564.2 ملیار جنیه بمعـدل 22.3%، فيما جاءت الزیادة في المعروض النقدي كمحصلة لزيادة الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 531.1 ملیار جنیه بمعدل 36% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 154.1 ملیار جنیه بمعدل 12.6%.

وأشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتیاطي خلال نفس الفترة بمقدار 355.8 ملیار جنـــیه بمعدل 18.1% ، لتـصـل إلى نحو 2.321 تريليون جـنیه.

أوضح أن ذلـك جاء كمحصلة لارتفاع ودائـع الـبنـوك بالـعـمـلـة المحلیــة لـدى الـبنك المركزي بـنحو 177.6 ملیار جـنـیـه بمعدل 27.9%، وارتفاع النـقد المـتداول خـارج خزائـن المركــزي بنحو 178.2 ملیار جنیه بمعدل 13.4%.

وبحسب المركزي ، فقد جاء ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطي كمحصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 300.8 ملیار جنیه ، وصافي البنود الموازنة بمقدار 67.3 ملیار جنیه، وصافي الأصول الأجنبیة لدى المركزي بما یعادل 5.1 ملیار جنیه من ناحية، وانخفاض صافي المطلوبات من البنوك بمقدار 17.4 ملیار جنیه من ناحية أخرى.